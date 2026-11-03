Правоохранители Германии, Кипра, Финляндии, Албании, Косово, Северной Македонии и Израиля при поддержке Евроюста и Европола провели международную операцию против сети, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве. В ходе операции задержали семь человек и отключили более 100 серверов, сообщает Balkan Insight со ссылкой на Евроюст.

Операция с участием семи стран

По данным Европола, рассматривается возможность экстрадиции задержанных в Германию. Расследование начали в 2022 году после заявления супружеской пары из Германии. Пара сообщила, что вложила сбережения через онлайн-платформу, но не смогла вывести якобы полученную прибыль.

Операцию возглавляла прокуратура немецкого города Итцехо. Она была направлена против компании, которая, по подозрению следствия, поставляла мошеннические торговые сайты преступным группам. Компанию связывают с операторами кол-центров, которые, по версии следователей, убеждали потерпевших передавать свои сбережения. Следователи оценивают ущерб более чем в 4 млн евро.

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Обыски в Косово

Полиция Косово заявила, что после обысков в пяти местах задержала троих подозреваемых — M.P., I.H. и F.Z. Их подозревают в участии в преступной группе или ее организации, мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерным системам и компьютерном мошенничестве. Правоохранители изъяли автомобили, мобильные телефоны, компьютеры и другие электронные устройства.

Это не первые задержания по этому делу. В мае 2025 года Евроюст сообщал о задержании на Кипре одного подозреваемого по делу о фальшивой инвестиционной платформе, через которую более 100 потерпевших потеряли свыше 3 млн евро. В сентябре 2022 года после обысков в 12 местах задержали двух подозреваемых.

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