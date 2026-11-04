W USA demokratyczny kongresmen Don Davis, według prognozy Decision Desk HQ, utrzyma miejsce w Izbie Reprezentantów z 1. okręgu kongresowego Karoliny Północnej. Jak podaje The Hill, wyprzedzał republikankę Laurie Buckhout o dwa punkty procentowe po napłynięciu danych z 93% głosów.

Wstępne wyniki głosowania

Według danych Decision Desk HQ na godzinę 00:16 Davis miał 49% głosów, a Buckhout — 47%. Redakcja zaznacza, że urzędujący kongresmen już pokonał Buckhout w wyborach w 2024 roku, jeszcze przed zmianą granic okręgu.

W ubiegłym roku 1. okręg Karoliny Północnej został wytyczony na nowo w ramach zainicjowanej przez Republikanów zmiany podziału okręgów wyborczych. Włączono do niego społeczności, które historycznie popierały kandydatów Partii Republikańskiej.

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Stanowiska Davisa w Kongresie

Davis jest weteranem Sił Powietrznych USA i świeckim duchownym Kościoła Prezbiteriańskiego, który pracuje w Izbie Reprezentantów drugą kadencję. The Hill określa go jako centrowego demokratę. Był jednym z 14 demokratów, którzy w tym roku poparli przygotowany przez Republikanów projekt ustawy dotyczący rolnictwa.

Kongresmen popierał również ponadpartyjne inicjatywy legislacyjne dotyczące rozszerzenia zasobów dla weteranów i wzmocnienia relacji USA z Izraelem. Podczas kampanii Davis obiecał dążyć do obniżenia kosztów leków na receptę, rozszerzenia dostępnego mieszkalnictwa, inwestycji w wiejską infrastrukturę i edukację, a także poprawy usług dla weteranów.

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