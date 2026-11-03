Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне заявил, что не рассматривает нанесение удара по Ирану после промежуточных выборов в США. В то же время он сказал, что сделка с Тегераном возможна, сообщает Jerusalem Post.

В последние недели Трамп намекал на возможное возобновление военных ударов после выборов. Однако в понедельник, отвечая на вопросы журналистов после выступления у вашингтонского отражающего бассейна, он опроверг, что рассматривает такой шаг.

Переговоры в Дохе

Третий день подряд иранские переговорщики проводили в Дохе консультации с катарскими посредниками, направленные на достижение договоренности о прекращении войны. Трамп заявил, что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о ряде позитивных разговоров с иранской стороной и сказал, что он и Трамп положительно оценивают перспективы переговорного урегулирования. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Ирану получить ядерное оружие.

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Президент США также заявил, что Вашингтону еще нужно «позаботиться» об одном или двух объектах в Иране, в том числе о возможном ядерном объекте на горе Пикакс, и что США могут быстро нанести по ним удар.

Разговор с Нетаньяху

По данным The Wall Street Journal, которые приводит Jerusalem Post, Трамп в субботу обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное возобновление военных действий против Ирана. Издание писало, что перед этим президент США консультировался с высшими военными командирами относительно вариантов возобновления масштабных боевых операций.

Axios, ссылаясь на израильский и американский источники, сообщил, что Нетаньяху призвал Трампа возобновить удары сразу после выборов, тогда как президент США хотел дать дипломатическим контактам больше времени. Белый дом и офис Нетаньяху не комментировали содержание этого разговора. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп предпочитает дипломатическое решение вопроса, но имеет значительную уверенность в военном варианте, если он будет необходим.

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