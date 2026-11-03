美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿表示，他未考虑在美国中期选举后对伊朗发动打击。同时，他称与德黑兰达成协议是可能的，《耶路撒冷邮报》报道。

近几周来，特朗普曾暗示可能在选举后恢复军事打击。然而，周一他在华盛顿倒影池附近发表讲话后回答记者提问时，否认正在考虑此举。

多哈谈判

伊朗谈判代表连续第三天在多哈与卡塔尔调解人举行磋商，旨在达成结束战争的协议。特朗普表示，他认为伊朗希望达成协议。

美国副总统J.D. 万斯称，他与伊朗方面进行了多次积极的对话，并表示他和特朗普对通过谈判解决问题的前景持积极看法。特朗普强调，美国不会允许伊朗获得核武器。

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美国总统还表示，华盛顿仍需“处理”伊朗的一两个设施，其中包括皮卡克斯山上一处可能的核设施，美国可以迅速对其发动打击。

与内塔尼亚胡的通话

据《华尔街日报》消息，《耶路撒冷邮报》援引报道称，特朗普周六与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话，讨论了可能恢复针对伊朗的军事行动。该报写道，此前这位美国总统曾与高级军事指挥官就恢复大规模作战行动的方案进行磋商。

Axios援引以色列和美国消息人士报道称，内塔尼亚胡敦促特朗普在选举后立即恢复打击，而美国总统希望给外交接触更多时间。白宫和内塔尼亚胡办公室未对这次通话的内容发表评论。美国国务卿马尔科·鲁比奥表示，特朗普倾向于通过外交方式解决这一问题，但如果有必要，他对军事选项有相当大的信心。

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