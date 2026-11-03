Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że nie rozważa przeprowadzenia ataku na Iran po wyborach połówkowych w USA. Jednocześnie powiedział, że porozumienie z Teheranem jest możliwe, informuje Jerusalem Post.

W ostatnich tygodniach Trump sugerował możliwość wznowienia uderzeń wojskowych po wyborach. Jednak w poniedziałek, odpowiadając na pytania dziennikarzy po wystąpieniu przy waszyngtońskim basenie refleksyjnym, zaprzeczył, że rozważa taki krok.

Rozmowy w Dosze

Trzeci dzień z rzędu irańscy negocjatorzy prowadzili w Dosze konsultacje z katarskimi mediatorami, mające na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny. Trump oświadczył, że jego zdaniem Iran chce zawrzeć porozumienie.

Wiceprezydent USA J.D. Vance poinformował o szeregu pozytywnych rozmów ze stroną irańską i powiedział, że on oraz Trump pozytywnie oceniają perspektywy negocjacyjnego rozwiązania. Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Iranowi uzyskać broni jądrowej.

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Prezydent USA oświadczył także, że Waszyngton musi jeszcze „zająć się” jednym lub dwoma obiektami w Iranie, w tym prawdopodobnym obiektem jądrowym na górze Pickaxe, oraz że USA mogą szybko przeprowadzić na nie atak.

Rozmowa z Netanjahu

Według The Wall Street Journal, na który powołuje się Jerusalem Post, Trump rozmawiał w sobotę telefonicznie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu o możliwym wznowieniu działań wojskowych przeciwko Iranowi. Gazeta pisała, że wcześniej prezydent USA konsultował z najwyższymi dowódcami wojskowymi warianty wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji bojowych.

Axios, powołując się na izraelskie i amerykańskie źródła, poinformował, że Netanjahu wezwał Trumpa do wznowienia uderzeń natychmiast po wyborach, podczas gdy prezydent USA chciał dać więcej czasu kontaktom dyplomatycznym. Biały Dom i biuro Netanjahu nie skomentowały treści tej rozmowy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Trump preferuje dyplomatyczne rozwiązanie tej kwestii, ale ma znaczną pewność co do opcji militarnej, jeśli będzie ona konieczna.

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