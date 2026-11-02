Разнообразные леса лучше переносят жару и засуху — Mongabay

Исследование лесов в США показало, что большее разнообразие древесных пород помогает экосистемам лучше переносить сложные климатические экстремумы, в частности одновременные жару и засуху, а также эффективнее восстанавливаться после них. Об этом сообщает Mongabay со ссылкой на работу, опубликованную в Nature Communications.

Анализ более 88 тысяч участков

Ученые отобрали 88 116 лесных участков на континентальной территории США, где не фиксировались вмешательство человека, пожары или другие нарушения. Они использовали данные программы Forest Inventory and Analysis, в рамках которой с 1990 года в лесах США измеряют параметры деревьев и фиксируют видовой состав.

Состояние лесов во время экстремальных погодных явлений оценивали по спутниковым данным о «зелености» растительного покрова. Этот показатель позволяет приблизительно определить интенсивность фотосинтеза: при стрессе деревья могут замедлять или прекращать этот процесс.

Исследователи сравнивали устойчивость леса во время экстремума с обычным годом, а восстановление — с уровнем фотосинтеза в следующем году. Они установили, что сочетанные климатические явления сильнее влияют на леса, чем сумма последствий отдельных событий.

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Жара и засуха оказались самым тяжелым сочетанием

Наиболее изнурительным для лесов стало одновременное сочетание высоких температур и засухи. Оно сильнее сказывалось и на устойчивости насаждений, и на их способности к восстановлению, чем жара вместе с чрезмерными осадками.

В то же время леса с большим числом видов деревьев лучше переносили как отдельные экстремальные явления, так и их сочетания, а также быстрее восстанавливались. Защитный эффект видового разнообразия был заметнее в условиях жары и засухи, хотя разнообразные леса лучше переносили и жару в сочетании с избытком осадков.

Разнообразие — не единственный фактор

Авторы подчеркивают, что устойчивость лесов определяет не только видовой состав. На результаты также влияли свойства почвы, высота местности, возраст деревьев и средняя температура в течение года. По оценке исследователей, средняя годовая температура может иметь большее влияние на устойчивость леса, чем разнообразие его деревьев.

Ученые считают, что выводы могут стать отправной точкой для лесного хозяйства: можно наблюдать за уже разнообразными насаждениями или испытывать совместную посадку различных пород и оценивать их реакцию на климатический стресс. В то же время они планируют исследовать, как леса реагируют на повторные экстремальные явления, которые могут произойти еще до полного восстановления после предыдущего.

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