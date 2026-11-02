Mongabay：多样化森林更能抵御高温和干旱

一项针对美国森林的研究显示，更高的树种多样性有助于生态系统更好地承受严峻的气候极端事件，特别是同时发生的高温和干旱，并在此后更有效地恢复。Mongabay报道称，该研究发表在《Nature Communications》上。

分析超过8.8万个样地

科学家在美国本土选取了88,116个森林样地，这些地点没有记录到人类干预、火灾或其他扰动。他们使用了森林清查与分析计划的数据；自1990年以来，该计划一直测量美国森林中树木的参数并记录物种组成。

研究人员利用有关植被覆盖“绿度”的卫星数据评估极端天气事件期间森林的状况。这一指标可以大致确定光合作用的强度：在压力下，树木可能会减缓或停止这一过程。

研究人员将森林在极端事件期间的抵抗力与普通年份进行比较，并将恢复情况与次年的光合作用水平进行比较。他们发现，复合气候事件对森林的影响强于单个事件影响之和。

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高温和干旱被证明是最严峻的组合

对森林来说，最为消耗性的情况是高温和干旱同时出现。与高温伴随过量降水相比，这种组合对林分的抵抗力及其恢复能力的影响都更强。

与此同时，拥有更多树种的森林更能承受单独的极端事件及其组合，也恢复得更快。物种多样性的保护效应在高温和干旱条件下更为明显，尽管多样化森林也更能承受高温与降水过量的组合。

多样性并非唯一因素

作者强调，森林的抵抗力并非仅由物种组成决定。土壤性质、地势海拔、树龄和全年平均气温也影响了结果。研究人员评估认为，年平均气温对森林抵抗力的影响可能大于其树种多样性。

科学家认为，这些结论可成为森林管理的起点：可以监测已经具有多样性的林分，或试验混合种植不同树种，并评估它们对气候压力的反应。同时，他们计划研究森林如何应对重复发生的极端事件，这些事件可能在森林尚未从此前事件中完全恢复前发生。

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