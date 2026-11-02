Różnorodne lasy lepiej znoszą upały i suszę — Mongabay

Badanie lasów w USA wykazało, że większa różnorodność gatunków drzew pomaga ekosystemom lepiej znosić trudne ekstremalne zjawiska klimatyczne, w tym jednoczesne upały i suszę, a także skuteczniej się po nich regenerować. Informuje o tym Mongabay, powołując się na pracę opublikowaną w Nature Communications.

Analiza ponad 88 tysięcy obszarów

Naukowcy wybrali 88 116 obszarów leśnych w kontynentalnej części USA, na których nie odnotowano ingerencji człowieka, pożarów ani innych zakłóceń. Wykorzystali dane programu Forest Inventory and Analysis, w ramach którego od 1990 roku w lasach USA mierzone są parametry drzew i rejestrowany jest skład gatunkowy.

Stan lasów podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych oceniano na podstawie danych satelitarnych dotyczących „zieloności” pokrywy roślinnej. Wskaźnik ten pozwala w przybliżeniu określić intensywność fotosyntezy: pod wpływem stresu drzewa mogą spowalniać lub zatrzymywać ten proces.

Badacze porównywali odporność lasu podczas ekstremalnego zjawiska ze zwykłym rokiem, a regenerację — z poziomem fotosyntezy w następnym roku. Ustalili, że połączone zjawiska klimatyczne wpływają na lasy silniej niż suma skutków pojedynczych zdarzeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Upał i susza okazały się najtrudniejszym połączeniem

Najbardziej wyczerpującym dla lasów było jednoczesne występowanie wysokich temperatur i suszy. Silniej wpływało ono zarówno na odporność drzewostanów, jak i na ich zdolność do regeneracji niż upał połączony z nadmiernymi opadami.

Jednocześnie lasy z większą liczbą gatunków drzew lepiej znosiły zarówno pojedyncze ekstremalne zjawiska, jak i ich połączenia, a także szybciej się regenerowały. Ochronny efekt różnorodności gatunkowej był bardziej widoczny w warunkach upału i suszy, chociaż różnorodne lasy lepiej znosiły również upał połączony z nadmiarem opadów.

Różnorodność nie jest jedynym czynnikiem

Autorzy podkreślają, że odporność lasów jest określana nie tylko przez skład gatunkowy. Na wyniki wpływały również właściwości gleby, wysokość terenu, wiek drzew i średnia roczna temperatura. Według oceny badaczy średnia roczna temperatura może mieć większy wpływ na odporność lasu niż różnorodność jego drzew.

Naukowcy uważają, że wnioski mogą stać się punktem wyjścia dla gospodarki leśnej: można obserwować już różnorodne drzewostany albo testować wspólne sadzenie różnych gatunków i oceniać ich reakcję na stres klimatyczny. Jednocześnie planują zbadać, jak lasy reagują na powtarzające się ekstremalne zjawiska, które mogą wystąpić jeszcze przed pełną regeneracją po poprzednim.

Czytaj nas na