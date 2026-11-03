波兰最高法院合议庭抗议免除官员职务——Interia

波兰最高法院合议庭对其认为破坏司法机关运行宪法基础的行为表示强烈抗议。该决议尤其提到，免除在司法机关中履行职能的人员行使其职权。

据Interia报道，波兰最高法院第一院长兹比格涅夫·卡平斯基因波兰宪法法院周边局势，召集最高法院法官全体大会于周二举行。

部分法官抵制大会

会议开始前，最高法院刑事审判庭法官弗沃济梅日·弗鲁贝尔在Facebook上发布了两份内容相同的声明。其中一份由15名刑事审判庭法官签署，另一份由13名民事审判庭和公共事务审判庭法官签署。

签署者表示，他们不会参加全体大会。他们还提到卡平斯基参与了围绕宪法法院的事件：周五深夜至周六凌晨，他与波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基一同抵达法院大楼。

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法官们在声明中指出，最高法院第一院长与行政机关、特别是与波兰总统的接触，应限于法律明确规定的情形。他们认为，为通过计划中的决议而将大会定于2026年11月3日召开，是试图使违反这些原则的行为合法化。

宪法法院的情况

周五晚间，由本届议会选入宪法法院的七名法官的代表表示，安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡作为任职时间最长的法官，已成为法院负责人。根据他们的说法，她下令终止宪法法院院长博格丹·希温奇科夫斯基和副院长巴尔托梅伊·索汉斯基行使职权。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡还表示，她与另外六名在本届议会期间当选法官的人员一起身处宪法法院大楼内。大楼外的抗议加剧，卡罗尔·纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的行程，返回华沙，并在与卡平斯基会面后抵达宪法法院。

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