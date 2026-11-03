Коллегия Верховного суда Польши выразила решительный протест против действий, которые, по её мнению, подрывают конституционные основы функционирования судебной власти. В постановлении говорится, в частности, об отстранении лиц, выполняющих функции в органах судебной власти, от осуществления их полномочий.

Как сообщает Interia, первый председатель Верховного суда Збигнев Капиньский созвал на вторник Общее собрание судей Верховного суда в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Польши.

Часть судей бойкотировала собрание

Перед началом заседания судья Уголовной палаты Верховного суда Влодзимеж Врубель опубликовал в Facebook два заявления с одинаковым текстом. Одно подписали 15 судей Уголовной палаты, другое — 13 судей Гражданской палаты и Палаты публичных дел.

Подписанты заявили, что не будут участвовать в Общем собрании. Они также упомянули участие Капиньского в событиях вокруг Конституционного суда: в ночь с пятницы на субботу он прибыл в здание суда вместе с президентом Польши Каролем Навроцким.

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В заявлении судьи отметили, что контакты первого председателя Верховного суда с органами исполнительной власти, в частности с президентом Польши, должны ограничиваться случаями, чётко определёнными законами. Созыв собрания на 3 ноября 2026 года для принятия запланированного постановления они расценили как попытку легитимизировать нарушения этих принципов.

Ситуация в Конституционном суде

В пятницу вечером представители семи судей, избранных Сеймом нынешнего созыва в Конституционный суд, заявили, что Анна Корвин-Пётровская как судья с наибольшим стажем стала руководительницей суда. По их словам, она издала распоряжение о прекращении осуществления полномочий председателем Конституционного суда Богданом Свенчковским и вице-председателем Бартломеем Соханьским.

Корвин-Пётровская также сообщила, что находится в здании Конституционного суда вместе с шестью другими лицами, избранными судьями в нынешнем созыве Сейма. Протест у здания усилился, а Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал, вернулся в Варшаву и после встречи с Капиньским прибыл в Конституционный суд.

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