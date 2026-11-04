Конгрессмен-демократ Крис Паппас победил на выборах в Сенат США от штата Нью-Гэмпшир, одолев республиканца Джона Сунуну. Как сообщает The Guardian, Паппас сохранил за демократами открытый сенатский мандат в напряженной борьбе.

Открытое место в Сенате

46-летний Паппас четыре срока представлял Нью-Гэмпшир в Палате представителей США. Издание характеризует его как центристского политика, который иногда расходился со своей партией при голосовании по важным законодательным инициативам. Паппас станет первым открытым геем-мужчиной, который будет служить в Сенате США.

Он баллотировался на место сенатора-демократа Джин Шахин, которая завершает работу в Сенате. В конце кампании гонка между Паппасом и Сунуну вызвала обеспокоенность демократов, поскольку кандидаты имели близкие показатели поддержки.

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Кампания на фоне политики Трампа

Паппас строил кампанию на обещании быть противовесом администрации президента Дональда Трампа, которая, по данным издания, непопулярна в Нью-Гэмпшире. Он акцентировал внимание на ряде непопулярных политических решений, в частности на войне против Ирана и сокращении Medicaid, предусмотренных законом One Big Beautiful Bill Act.

Паппас также изображал Сунуну как политика, который, несмотря на умеренный имидж, в конечном итоге поддержит повестку президента. Сунуну, который ранее представлял Нью-Гэмпшир в Сенате и потерял свое место в 2008 году, подчеркивал собственную независимость. Несмотря на поддержку Трампа, он критиковал войну в Иране, заявлял о недостаточной поддержке Украины со стороны администрации и утверждал в предвыборной рекламе, что никогда не встречался с президентом.

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