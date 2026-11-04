帕帕斯赢得新罕布什尔州参议院选举——《卫报》

民主党联邦众议员克里斯·帕帕斯赢得了新罕布什尔州联邦参议员选举，击败共和党人约翰·苏努努。据《卫报》报道，帕帕斯在一场激烈竞争中为民主党保住了这一空缺的参议院席位。

参议院空缺席位

46岁的帕帕斯曾连续四届在美国众议院代表新罕布什尔州。该报将他描述为一名中间派政治人物，他在就重要立法倡议进行投票时有时与所属政党立场不同。帕帕斯将成为首位在美国参议院任职的公开同性恋身份男性。

他竞选的是即将结束参议院任职的民主党参议员珍妮·沙欣的席位。竞选后期，帕帕斯与苏努努之间的较量引发了民主党人的担忧，因为两位候选人的支持率接近。

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在特朗普政策背景下的竞选

帕帕斯以承诺成为唐纳德·特朗普总统政府的制衡力量为竞选基础；据该报称，该政府在新罕布什尔州不受欢迎。他着重批评了一系列不受欢迎的政策决定，包括针对伊朗的战争，以及《一项宏大美丽法案》规定的医疗补助计划削减。

帕帕斯还将苏努努描绘成一名尽管拥有温和形象、但最终会支持总统议程的政治人物。苏努努此前曾在参议院代表新罕布什尔州，并于2008年失去席位；他强调自身的独立性。尽管获得特朗普支持，他仍批评针对伊朗的战争，称政府对乌克兰的支持不足，并在竞选广告中声称自己从未见过总统。

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