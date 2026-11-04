Demokratyczny kongresmen Chris Pappas wygrał wybory do Senatu USA z New Hampshire, pokonując republikanina Johna Sununu. Jak informuje The Guardian, Pappas utrzymał dla demokratów otwarty mandat senatorski w zaciętej rywalizacji.

Otwarte miejsce w Senacie

46-letni Pappas przez cztery kadencje reprezentował New Hampshire w Izbie Reprezentantów USA. Publikacja charakteryzuje go jako polityka centrowego, który czasami rozchodził się ze swoją partią podczas głosowań nad ważnymi inicjatywami ustawodawczymi. Pappas zostanie pierwszym otwarcie homoseksualnym mężczyzną zasiadającym w Senacie USA.

Kandydował na miejsce demokratycznej senator Jeanne Shaheen, która kończy pracę w Senacie. Pod koniec kampanii rywalizacja między Pappasem a Sununu wzbudziła obawy demokratów, ponieważ kandydaci mieli zbliżone poziomy poparcia.

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Kampania w cieniu polityki Trumpa

Pappas oparł kampanię na obietnicy, że będzie przeciwwagą dla administracji prezydenta Donalda Trumpa, która, według publikacji, jest niepopularna w New Hampshire. Koncentrował się na szeregu niepopularnych decyzji politycznych, w tym na wojnie przeciwko Iranowi i cięciach Medicaid przewidzianych w ustawie One Big Beautiful Bill Act.

Pappas przedstawiał też Sununu jako polityka, który mimo umiarkowanego wizerunku ostatecznie poprze program prezydenta. Sununu, który wcześniej reprezentował New Hampshire w Senacie i stracił mandat w 2008 roku, podkreślał swoją niezależność. Mimo poparcia Trumpa krytykował wojnę w Iranie, twierdził, że administracja zapewnia Ukrainie niewystarczające wsparcie, oraz przekonywał w reklamach wyborczych, że nigdy nie spotkał prezydenta.

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