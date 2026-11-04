Конгресмен Паппас виграв вибори до Сенату в Нью-Гемпширі — The Guardian

Конгресмен-демократ Кріс Паппас переміг на виборах до Сенату США від штату Нью-Гемпшир, здолавши республіканця Джона Сунуну. Як повідомляє The Guardian, Паппас зберіг за демократами відкритий сенатський мандат у напруженій боротьбі.

Відкрите місце в Сенаті

46-річний Паппас чотири терміни представляв Нью-Гемпшир у Палаті представників США. Видання характеризує його як центристського політика, який іноді розходився зі своєю партією під час голосувань за важливі законодавчі ініціативи. Паппас стане першим відкритим геєм-чоловіком, який служитиме в Сенаті США.

Він балотувався на місце сенаторки-демократки Джин Шахін, яка завершує роботу в Сенаті. Наприкінці кампанії перегони між Паппасом і Сунуну викликали занепокоєння демократів, оскільки кандидати мали близькі показники підтримки.

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Кампанія на тлі політики Трампа

Паппас будував кампанію на обіцянці бути противагою адміністрації президента Дональда Трампа, яка, за даними видання, є непопулярною в Нью-Гемпширі. Він акцентував на низці непопулярних політичних рішень, зокрема на війні проти Ірану та скороченні Medicaid, передбачених законом One Big Beautiful Bill Act.

Паппас також змальовував Сунуну як політика, який попри поміркований імідж зрештою підтримає порядок денний президента. Сунуну, який раніше представляв Нью-Гемпшир у Сенаті та втратив своє місце 2008 року, наголошував на власній незалежності. Попри підтримку Трампа він критикував війну в Ірані, заявляв про недостатню підтримку України з боку адміністрації та стверджував у передвиборчій рекламі, що ніколи не зустрічався з президентом.

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