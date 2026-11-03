Kolegium Sądu Najwyższego Polski wyraziło stanowczy sprzeciw wobec działań, które jego zdaniem podważają konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. W uchwale mowa jest w szczególności o odsuwaniu osób pełniących funkcje w organach władzy sądowniczej od wykonywania ich uprawnień.

Jak informuje Interia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w związku z sytuacją wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Część sędziów zbojkotowała zgromadzenie

Przed rozpoczęciem posiedzenia sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel opublikował na Facebooku dwa oświadczenia o identycznej treści. Jedno podpisało 15 sędziów Izby Karnej, drugie — 13 sędziów Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Publicznych.

Sygnatariusze oświadczyli, że nie wezmą udziału w Zgromadzeniu Ogólnym. Wspomnieli także o udziale Kapińskiego w wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego: w nocy z piątku na sobotę przybył on do budynku sądu razem z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

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W oświadczeniu sędziowie zaznaczyli, że kontakty pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z organami władzy wykonawczej, w tym z prezydentem Polski, powinny ograniczać się do przypadków wyraźnie określonych przez prawo. Zwołanie zgromadzenia na 3 listopada 2026 roku w celu przyjęcia planowanej uchwały uznali za próbę legitymizowania naruszeń tych zasad.

Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

W piątek wieczorem przedstawiciele siedmiu sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego oświadczyli, że Anna Korwin-Piotrowska jako sędzia z najdłuższym stażem została kierującą sądem. Według nich wydała ona zarządzenie o zaprzestaniu wykonywania uprawnień przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska poinformowała również, że przebywa w budynku Trybunału Konstytucyjnego wraz z sześcioma innymi osobami wybranymi na sędziów w obecnej kadencji Sejmu. Protest przed budynkiem nasilił się, a Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do Warszawy i po spotkaniu z Kapińskim przybył do Trybunału Konstytucyjnego.

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