佛罗里达暴雨迫使九个投票点迁移——Interia

美国佛罗里达州因强降雨和内涝迁移了九个投票点：圣卢西县4个，布里瓦德县5个。由于道路被淹，一些投票地点无法到达。

据Interia报道，州法律规定，在此类情况下，地方选举专员必须确定替代投票地点，并在原地点为选民留下相关信息。

内涝与紧急状态

当地气象学家马特·德维特表示，布里瓦德县南部在12小时内降雨量达20至24英寸，部分地区每平方米超过500升水。按他的评估，这是佛罗里达州历史上规模最大的暴雨和洪水事件之一。

突发内涝主要发生在棕榈湾和墨尔本之间的地区：洪水涌入住宅并淹没道路。布里瓦德县周一和周二取消了学校课程，数条被淹道路也被关闭。

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佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯宣布七个县进入紧急状态：布里瓦德、德索托、哈迪、高地、印第安里弗、马丁和圣卢西。

选举日投票

暴雨恰逢美国中期选举，美国人在此次选举中选举联邦、州和地方各级代表，其中包括国会议员。据消息来源称，截至周一，已有超过5700万美国人提前投票。

当时，共和党在众议院拥有微弱多数——219个席位，比所需最低门槛多一票。目前尚不清楚投票点迁移是否会影响佛罗里达州的选举结果。

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