В штате Флорида, США, из-за сильных ливней и подтоплений перенесли девять избирательных участков: четыре — в округе Сент-Люси и пять — в округе Бревард. До некоторых мест голосования невозможно было добраться из-за затопленных дорог.

Как сообщает Interia, закон штата предусматривает, что в таких случаях местные избирательные комиссары должны определить альтернативное место для голосования и оставить информацию для избирателей в прежней локации.

Подтопления и чрезвычайное положение

Местный метеоролог Мэтт Девитт заявил, что в южной части округа Бревард за 12 часов выпало от 20 до 24 дюймов осадков — местами более 500 литров воды на квадратный метр. По его оценке, это был один из самых масштабных эпизодов ливней и наводнений в истории Флориды.

Внезапные подтопления фиксировались преимущественно в районе между Палм-Беем и Мельбурном: вода заходила в дома и затапливала дороги. В округе Бревард в понедельник и вторник отменили занятия в школах, также закрыли несколько подтопленных дорог.

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Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в семи округах: Бревард, Десото, Харди, Хайлендс, Индиан-Ривер, Мартин и Сент-Люси.

Голосование в день выборов

Ливни пришлись на промежуточные выборы в США, во время которых американцы выбирают представителей на федеральном, штатном и местном уровнях, в частности членов Конгресса. По данным источника, по состоянию на понедельник досрочно проголосовали более 57 миллионов американцев.

Республиканцы на тот момент имели минимальное большинство в Палате представителей — 219 мест, то есть на один голос больше необходимого минимума. Сейчас неизвестно, повлияет ли перенос избирательных участков на итоги выборов во Флориде.

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