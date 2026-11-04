Бывшая адмирал ВМС США Нэнси Лакор, которую уволил министр обороны США Пит Хегсет, согласно прогнозу Decision Desk HQ побеждает на выборах в Палату представителей в 1-м округе штата Южная Каролина. Демократка опережает республиканку Дженни Косту Ханникат в традиционно республиканском округе, сообщает The Hill.

Результаты голосования

По состоянию на утро среды, когда были подсчитаны все голоса, Лакор набрала чуть менее 50% голосов. Ханникат, член совета округа Чарлстон, получила более 48%.

Речь идет о месте от 1-го округа Южной Каролины, которое представляла республиканка Нэнси Мейс. Ранее в этом году Мейс безуспешно баллотировалась на пост губернатора штата.

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Перед выборами Cook Political Report изменил оценку гонки с «склоняется к республиканцам» на «без явного фаворита». Издание связало это, в частности, с тем, что Лакор привлекла на кампанию больше средств, чем ее соперница.

Военный опыт кандидатки

Лакор служила в ВМС более трех десятилетий: начинала как пилот вертолета, прошла два развертывания, а затем возглавила резерв ВМС. На этой должности она командовала более чем 60 тысячами моряков.

Во время кампании Лакор критиковала управление Пентагоном со стороны Хегсета и представляла его как публичное лицо войны в Иране. В июне она победила ветерана Береговой охраны Мака Дефорда во втором туре демократических праймериз. Всеобщие выборы состоялись в округе, границы которого недавно изменили в пользу Республиканской партии.

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