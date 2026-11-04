据Decision Desk HQ预测，遭美国国防部长皮特·赫格塞思解职的前美国海军上将南希·拉科尔将在南卡罗来纳州第1选区赢得联邦众议院选举。民主党人拉科尔在这个传统上支持共和党的选区领先于共和党人珍妮·科斯塔·汉尼卡特，The Hill报道。

投票结果

截至周三上午，在所有选票均已清点完毕后，拉科尔获得了略低于50%的选票。查尔斯顿县议会成员汉尼卡特获得了超过48%的选票。

此次竞选涉及南卡罗来纳州第1选区的席位，此前由共和党人南希·梅斯担任。梅斯今年早些时候曾竞选州长，但未能成功。

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选举前，Cook Political Report将这场竞选的评级从“倾向共和党”调整为“没有明显热门人选”。该媒体尤其将此与拉科尔筹集的竞选资金多于其对手联系在一起。

候选人的军事经历

拉科尔在海军服役超过30年：她起初是一名直升机飞行员，经历过两次部署，随后领导海军预备役部队。在这一职位上，她指挥超过6万名水兵。

竞选期间，拉科尔批评赫格塞思对五角大楼的管理，并将他描述为伊朗战争的公开面孔。6月，她在民主党初选第二轮中击败了海岸警卫队退伍军人马克·德福德。大选在一个最近被重新划定边界、且有利于共和党的选区举行。

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