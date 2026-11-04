Była admirałka Marynarki Wojennej USA Nancy Lacore, którą zwolnił sekretarz obrony USA Pete Hegseth, według prognozy Decision Desk HQ wygrywa wybory do Izby Reprezentantów w 1. okręgu Karoliny Południowej. Demokratka wyprzedza republikankę Jenny Costę Hannicat w tradycyjnie republikańskim okręgu, podaje The Hill.

Wyniki głosowania

Według stanu na środowy poranek, gdy policzono wszystkie głosy, Lacore uzyskała nieco mniej niż 50% głosów. Hannicat, członkini rady hrabstwa Charleston, otrzymała ponad 48%.

Chodzi o mandat z 1. okręgu Karoliny Południowej, który reprezentowała republikanka Nancy Mace. Wcześniej w tym roku Mace bezskutecznie kandydowała na stanowisko gubernatorki stanu.

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Przed wyborami Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z „skłania się ku republikanom” na „bez wyraźnego faworyta”. Publikacja powiązała to między innymi z tym, że Lacore zebrała na kampanię więcej środków niż jej rywalka.

Doświadczenie wojskowe kandydatki

Lacore służyła w Marynarce Wojennej przez ponad trzy dekady: zaczynała jako pilotka śmigłowca, odbyła dwie misje rozlokowania, a następnie stanęła na czele Rezerwy Marynarki Wojennej. Na tym stanowisku dowodziła ponad 60 tysiącami marynarzy.

Podczas kampanii Lacore krytykowała zarządzanie Pentagonem przez Hegsetha i przedstawiała go jako publiczne oblicze wojny w Iranie. W czerwcu pokonała w drugiej turze demokratycznych prawyborów weterana Straży Przybrzeżnej Maca Deforda. Wybory powszechne odbyły się w okręgu, którego granice niedawno zmieniono na korzyść Partii Republikańskiej.

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