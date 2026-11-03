W stanie Floryda w USA z powodu silnych ulew i podtopień przeniesiono dziewięć lokali wyborczych: cztery w hrabstwie St. Lucie i pięć w hrabstwie Brevard. Do niektórych miejsc głosowania nie można było dotrzeć z powodu zalanych dróg.

Jak informuje Interia, prawo stanowe przewiduje, że w takich przypadkach lokalni komisarze wyborczy muszą wyznaczyć alternatywne miejsce głosowania i pozostawić informację dla wyborców w poprzedniej lokalizacji.

Podtopienia i stan nadzwyczajny

Lokalny meteorolog Matt Devitt oświadczył, że w południowej części hrabstwa Brevard w ciągu 12 godzin spadło od 20 do 24 cali deszczu — miejscami ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy. Według jego oceny był to jeden z największych epizodów ulew i powodzi w historii Florydy.

Nagłe podtopienia odnotowano głównie na obszarze między Palm Bay a Melbourne: woda wdzierała się do domów i zalewała drogi. W hrabstwie Brevard w poniedziałek i wtorek odwołano zajęcia w szkołach, zamknięto także kilka zalanych dróg.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gubernator Florydy Ron DeSantis ogłosił stan nadzwyczajny w siedmiu hrabstwach: Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin i St. Lucie.

Głosowanie w dniu wyborów

Ulewy zbiegły się z wyborami uzupełniającymi w USA, podczas których Amerykanie wybierają przedstawicieli na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym, w tym członków Kongresu. Według źródła do poniedziałku przedterminowo zagłosowało ponad 57 milionów Amerykanów.

Republikanie mieli w tym czasie minimalną większość w Izbie Reprezentantów — 219 mandatów, czyli o jeden głos więcej niż wymagane minimum. Obecnie nie wiadomo, czy przeniesienie lokali wyborczych wpłynie na wyniki wyborów na Florydzie.

Czytaj nas na