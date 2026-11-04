В США демократке Кэти Падилье Стаут прогнозируют победу на выборах в Палату представителей в открытом 23-м избирательном округе Техаса. Согласно предварительным подсчетам Decision Desk HQ, она опережает республиканца Брэндона Эрреру, сообщает The Hill.

При подсчете 55% голосов Падилья Стаут имела почти 52% поддержки, тогда как Эррера — около 44%. Она баллотировалась на место в Палате представителей, которое стало вакантным после того, как бывший конгрессмен-республиканец Тони Гонсалес покинул Палату в апреле.

Соперник при поддержке Трампа

Брэндон Эррера — личность YouTube и сторонник права на владение огнестрельным оружием. Его кандидатуру поддержал президент Дональд Трамп. По данным издания, перед голосованием аналитики Cook Political Report оценивали округ как такой, где Эррера, вероятно, должен был победить.

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После победы Падильи Стаут над тремя другими демократами на праймериз Демократическая партия США активизировала поддержку ее кампании и направила на нее миллионы долларов. Бывший министр транспорта США Пит Буттиджич также агитировал за демократку.

Позиция кандидатки

Падилья Стаут в ходе кампании выступала за более доступную медицинскую помощь. Она также призывала Конгресс к двухпартийным шагам для безопасности южной границы США и принятию, по ее формулировке, более разумных и гуманных иммиграционных законов, в частности со справедливыми путями к получению гражданства.

Ранее Падилья Стаут работала адвокатом в семейной юридической практике и представляла интересы детей в приемных семьях. В интервью The American Prospect она заявила, что политики обеих партий должны отвечать перед своими избирателями.

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