W USA demokratka Katie Padilla Stout jest prognozowana jako zwyciężczyni wyborów do Izby Reprezentantów w otwartym 23. okręgu wyborczym Teksasu. Według wstępnych obliczeń Decision Desk HQ wyprzedza republikanina Brandona Herrerę, informuje The Hill.

Po zliczeniu 55% głosów Padilla Stout miała niemal 52% poparcia, podczas gdy Herrera około 44%. Kandydowała na miejsce w Izbie Reprezentantów, które stało się wakujące po tym, jak były republikański kongresmen Tony Gonzales opuścił Izbę w kwietniu.

Rywal popierany przez Trumpa

Brandon Herrera jest osobowością YouTube i zwolennikiem prawa do posiadania broni palnej. Jego kandydaturę poparł prezydent Donald Trump. Według publikacji, przed głosowaniem analitycy Cook Political Report oceniali okręg jako taki, w którym Herrera prawdopodobnie miał wygrać.

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Po zwycięstwie Padilli Stout nad trzema innymi demokratami w prawyborach Partia Demokratyczna USA zintensyfikowała wsparcie dla jej kampanii i skierowała na nią miliony dolarów. Były sekretarz transportu USA Pete Buttigieg również prowadził kampanię na rzecz demokratki.

Stanowisko kandydatki

W kampanii Padilla Stout opowiadała się za bardziej dostępną opieką zdrowotną. Wzywała także Kongres do podjęcia ponadpartyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa południowej granicy USA oraz przyjęcia, jak to ujęła, rozsądniejszych i bardziej humanitarnych przepisów imigracyjnych, w tym uczciwych ścieżek do uzyskania obywatelstwa.

Padilla Stout wcześniej pracowała jako prawniczka w rodzinnej praktyce prawnej i reprezentowała interesy dzieci w rodzinach zastępczych. W wywiadzie dla The American Prospect oświadczyła, że politycy obu partii powinni odpowiadać przed swoimi wyborcami.

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