在美国，民主党人凯蒂·帕迪利亚·斯托特预计将在得州开放的第23国会选区赢得众议院选举。根据Decision Desk HQ的初步计票结果，她领先于共和党人布兰登·埃雷拉，The Hill报道。

在已计票55%的情况下，帕迪利亚·斯托特获得了近52%的支持，而埃雷拉约为44%。她竞选的众议院席位在前共和党籍国会议员托尼·冈萨雷斯于4月离开众议院后出缺。

获特朗普支持的对手

布兰登·埃雷拉是一名YouTube人物，也是持有枪支权利的支持者。他的候选资格得到了总统唐纳德·特朗普的支持。据该媒体报道，在投票前，Cook Political Report的分析人士认为，该选区是埃雷拉可能获胜的选区。

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帕迪利亚·斯托特在初选中击败另外三名民主党人后，美国民主党加大了对其竞选活动的支持，并向其投入数百万美元。美国前交通部长皮特·布蒂吉格也为这名民主党人助选。

候选人的立场

帕迪利亚·斯托特在竞选中主张提供更可负担的医疗服务。她还呼吁国会采取两党行动以保障美国南部边境安全，并按照她的表述，通过更明智、更人道的移民法律，其中包括获得公民身份的公平途径。

帕迪利亚·斯托特此前曾在一家家庭法律事务所担任律师，并代表寄养家庭中儿童的利益。她在接受The American Prospect采访时表示，两党的政治人士都必须向自己的选民负责。

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