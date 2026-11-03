在英国伦敦，陪审团已开始审议，以就喜剧演员拉塞尔·布兰德一案作出裁决。布兰德面临七项指控，其中包括强奸和性侵犯。庭审持续了三个多星期，澳大利亚广播公司新闻报道。

现年51岁的布兰德被控对六名女性实施三项强奸、三项性侵犯以及一项企图进行猥亵侵害。控方称，涉嫌犯罪发生于1999年至2009年。该喜剧演员否认所有指控，并坚称自己没有在未经同意的情况下发生性接触。

控方立场

检察官里尔·卡米-琼斯称布兰德是一名冷酷、精于算计且善于操纵他人的性掠夺者。她表示，六名彼此并不相识的女性作出的相似证词不可能是巧合。她说，申诉人并不寻求公众关注，也没有要求经济赔偿，最多只能期待为这件事画上某种句号。

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控方称，布兰德在最初表现得富有吸引力后，强迫女性进行性行为。检察官表示，其中一名申诉人讲述，他在她拒绝后并未停止。卡米-琼斯敦促陪审员评估布兰德在涉嫌犯罪期间的行为，而不是他如今对女性和同意概念的态度。

辩方论点

辩方坚持称，所有性接触都是自愿的。律师伊恩·温特表示，2023年Channel 4 Dispatches纪录片中提出的有关布兰德性行为不当的指控，可能影响了一些女性的记忆，并促使她们重新审视与他的关系。

布兰德本人作证超过四个小时。他承认自己年轻时倾向于混乱的性关系，并不当利用自己的知名度来获得与女性发生性关系的机会。同时，这名喜剧演员重申，指控涉及的所有事件都是双方自愿发生的。法官乔尔·本纳坦向陪审员强调，同意正是本案的核心问题，并指示他们仔细审议每一项指控并作出一致裁决。

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