В Лондоне, Великобритания, присяжные начали совещание для вынесения вердиктов по делу комика Расселла Брэнда, которому предъявлены семь обвинений, включая изнасилование и сексуальное насилие. Слушания продолжались более трёх недель, сообщает ABC News Australia.

51-летнему Брэнду вменяют три эпизода изнасилования, три эпизода сексуального насилия и один эпизод покушения на непристойное посягательство в отношении шести женщин. По данным обвинения, предполагаемые преступления произошли в 1999–2009 годах. Комик отрицает все обвинения и настаивает, что не имел сексуальных контактов без согласия.

Позиция обвинения

Прокурор Риел Карми-Джонс назвала Брэнда жестоким, расчётливым и манипулятивным сексуальным хищником. Она заявила, что схожие показания шести женщин, которые не были знакомы друг с другом, не могут быть случайностью. По её словам, заявительницы не стремились к публичности, не добивались финансовой компенсации и могли рассчитывать разве что на некое завершение этой истории.

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Прокуратура утверждает, что Брэнд после первоначально привлекательного поведения принуждал женщин к сексуальным действиям. Одна из заявительниц, по словам прокурора, рассказала, что он не остановился, когда она отказалась. Карми-Джонс призвала присяжных оценивать поведение Брэнда в период предполагаемых преступлений, а не его нынешнее отношение к женщинам и понятию согласия.

Аргументы защиты

Защита настаивает, что все сексуальные контакты были добровольными. Адвокат Иан Винтер заявил, что документальный фильм Channel 4 Dispatches 2023 года, в котором прозвучали обвинения в сексуально ненадлежащем поведении Брэнда, мог повлиять на воспоминания некоторых женщин и побудить их переосмыслить отношения с ним.

Сам Брэнд давал показания более четырёх часов. Он признал, что в молодости был склонен к беспорядочным сексуальным связям и неправильно использовал популярность для получения сексуального доступа к женщинам. В то же время комик повторил, что все эпизоды, которых касаются обвинения, происходили по взаимному согласию. Судья Джоэл Беннатан подчеркнул присяжным, что центральным вопросом дела является именно согласие, и поручил им тщательно рассмотреть каждое обвинение и вынести единогласные вердикты.

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