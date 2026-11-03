W Londynie, w Wielkiej Brytanii, ława przysięgłych rozpoczęła naradę w celu wydania werdyktów w sprawie komika Russella Branda, któremu postawiono siedem zarzutów, w tym gwałtu i napaści seksualnej. Rozprawy trwały ponad trzy tygodnie, informuje ABC News Australia.

51-letni Brand jest oskarżony o trzy przypadki gwałtu, trzy przypadki napaści seksualnej oraz jeden przypadek usiłowania nieprzyzwoitej napaści wobec sześciu kobiet. Według oskarżenia domniemane przestępstwa miały miejsce w latach 1999–2009. Komik zaprzecza wszystkim zarzutom i utrzymuje, że nie miał kontaktów seksualnych bez zgody.

Stanowisko oskarżenia

Prokuratorka Riel Karmi-Jones nazwała Branda bezwzględnym, wyrachowanym i manipulującym drapieżnikiem seksualnym. Oświadczyła, że podobne zeznania sześciu kobiet, które się wzajemnie nie znały, nie mogą być zbiegiem okoliczności. Jak powiedziała, zgłaszające nie szukały rozgłosu, nie domagały się finansowego zadośćuczynienia i mogły liczyć co najwyżej na pewne zamknięcie tej sprawy.

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Prokuratura twierdzi, że Brand po początkowo ujmującym zachowaniu zmuszał kobiety do czynności seksualnych. Jedna ze zgłaszających, według prokuratorki, opowiedziała, że nie przestał, gdy odmówiła. Karmi-Jones wezwała przysięgłych, aby oceniali zachowanie Branda w okresie domniemanych przestępstw, a nie jego obecny stosunek do kobiet i pojęcia zgody.

Argumenty obrony

Obrona utrzymuje, że wszystkie kontakty seksualne były dobrowolne. Adwokat Ian Winter oświadczył, że dokument Channel 4 Dispatches z 2023 roku, w którym padły oskarżenia o niewłaściwe zachowania seksualne Branda, mógł wpłynąć na wspomnienia niektórych kobiet i skłonić je do ponownej oceny relacji z nim.

Sam Brand składał zeznania przez ponad cztery godziny. Przyznał, że w młodości był skłonny do rozwiązłych kontaktów seksualnych i niewłaściwie wykorzystywał popularność, aby uzyskiwać seksualny dostęp do kobiet. Jednocześnie komik powtórzył, że wszystkie zdarzenia objęte zarzutami odbywały się za obopólną zgodą. Sędzia Joel Bennatan podkreślił przysięgłym, że centralną kwestią sprawy jest właśnie zgoda, i polecił im dokładnie rozważyć każdy zarzut oraz wydać jednogłośne werdykty.

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