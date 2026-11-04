据Decision Desk HQ预测，民主党人杰米·埃杰尔将在北卡罗来纳州第11选区赢得美国众议院选举。据《国会山报》报道，在共和党人查克·爱德华兹决定不竞选第三个任期后，该席位出现空缺。

初步结果

截至美国东部时间20时30分，在64%的选票完成计票时，埃杰尔获得了超过60%的选票。他的对手是共和党籍北卡罗来纳州众议员詹妮弗·巴尔科姆，以及自由意志党候选人特拉维斯·格鲁。

爱德华兹自2023年1月起代表该选区。今年早些时候，在美国众议院道德委员会建议正式谴责他两天后，他宣布结束竞选连任。根据该委员会的评估，爱德华兹违反了众议院有关员工性骚扰政策的精神。

第11选区共和党执行委员会在选举日前85天选定巴尔科姆接替爱德华兹作为候选人。

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埃杰尔的竞选活动

埃杰尔是一名第四代农民。在竞选期间，他聚焦于2024年飓风“海伦”过后北卡罗来纳州西部的重建、扩大获得可负担医疗服务的机会、改革美国移民制度，以及保护该州的国家公园。

这名候选人获得美国前交通部长皮特·布蒂吉格的支持。他表示，埃杰尔将农民对伦理的理解带入公共服务，并拥有国会所需要的审慎方式。

埃杰尔还与民主党保持距离，称自己是一名“山区民主党人”。他表示，自己准备反对本党，并抵制极端主义者。

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