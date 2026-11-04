За прогнозом DDHQ, Ейджер перемагає в 11-му окрузі Північної Кароліни — The Hill

Демократ Джеймі Ейджер, за прогнозом Decision Desk HQ, має перемогти на виборах до Палати представників США у 11-му окрузі штату Північна Кароліна. Як повідомляє The Hill, місце стало відкритим після рішення республіканця Чака Едвардса не балотуватися на третій термін.

Попередні результати

Станом на 20:30 за східним часом США, коли було підраховано 64% бюлетенів, Ейджер мав понад 60% голосів. Його суперниками були депутатка Палати представників Північної Кароліни Дженніфер Балком від Республіканської партії та кандидат від Лібертаріанської партії Тревіс Гру.

Едвардс представляє округ із січня 2023 року. Раніше цього року він заявив про припинення кампанії за переобрання через два дні після того, як Комітет Палати представників США з етики рекомендував формально оголосити йому осуд. За оцінкою комітету, Едвардс порушив дух політик палати щодо сексуальних домагань до працівників.

Виконавчий комітет Республіканської партії 11-го округу обрав Балком кандидаткою замість Едвардса за 85 днів до дня виборів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кампанія Ейджера

Ейджер — фермер у четвертому поколінні. Під час кампанії він зосереджувався на відновленні західної частини Північної Кароліни після урагану «Гелен» 2024 року, розширенні доступу до доступної медичної допомоги, реформуванні імміграційної системи США та захисті національних парків штату.

Кандидата підтримав колишній міністр транспорту США Піт Буттіджедж. Він заявив, що Ейджер привносить у державну службу фермерське розуміння етики та має виважений підхід, потрібний Конгресу.

Ейджер також дистанціювався від Демократичної партії, називаючи себе mountain Democrat. Він заявляв, що готовий виступати проти власної партії та протидіяти екстремістам.

Читай нас у