在波兰，一架从伦敦希思罗机场起飞的波兰航空LOT航班收到炸弹威胁后，华沙-莫德林机场一度关闭。这架原计划抵达华沙肖邦机场的波音737 MAX客机安全降落在莫德林。乘客被疏散，检查期间未发现爆炸装置。机场随后恢复运营，The Local Sweden报道。

飞往华沙航班的检查

从哥本哈根飞往华沙的SAS SK751航班也收到炸弹威胁。该飞机正常降落在肖邦机场，乘客离开机舱。机场的一条跑道在检查飞机期间关闭，但机上未发现爆炸物。

LOT航班因另一则威胁报告被改降至莫德林。机场发言人亚当·沙布沃夫斯基向法新社表示，在疏散乘客并检查飞机后，未发现危险物品。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

西班牙和保加利亚的事件

在西班牙，机场运营商Aena因一架从曼彻斯特飞往穆尔西亚的瑞安航空航班收到炸弹威胁而启动紧急程序。飞机安全降落，西班牙国民警卫队检查后，紧急计划被取消。

在索非亚，一架从贝加莫起飞、于09:10抵达保加利亚首都的Wizz Air航班接受了检查。前一天，另一架从伦敦卢顿飞往索非亚的Wizz Air飞机在收到爆炸物威胁后，于布达佩斯紧急降落。匈牙利国防部长罗穆卢斯·鲁辛-森迪表示，Gripen战斗机紧急升空，并确保这架客机安全降落。周日，一架从特拉维夫飞往维也纳的奥地利航空航班因类似威胁被改降至保加利亚；未发现爆炸物。

关注我们在