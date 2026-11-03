W Polsce lotnisko Warszawa-Modlin zostało tymczasowo zamknięte po zgłoszeniu zagrożenia bombowego na pokładzie rejsu polskich linii LOT z londyńskiego lotniska Heathrow. Boeing 737 MAX, który początkowo miał przylecieć na Lotnisko Chopina w Warszawie, bezpiecznie wylądował w Modlinie. Pasażerów ewakuowano, a podczas kontroli nie znaleziono żadnych urządzeń wybuchowych. Lotnisko później wznowiło działalność, informuje The Local Sweden.

Kontrole lotów do Warszawy

Zgłoszenie o bombie dotyczyło również rejsu SAS SK751 z Kopenhagi do Warszawy. Samolot zgodnie z planem wylądował na Lotnisku Chopina, a pasażerowie opuścili pokład. Jeden z pasów startowych lotniska zamknięto na czas kontroli samolotu, jednak nie znaleziono na pokładzie materiałów wybuchowych.

Rejs LOT przekierowano do Modlina z powodu odrębnego zgłoszenia o zagrożeniu. Rzecznik lotniska Adam Szabłowski powiedział AFP, że po ewakuacji pasażerów i kontroli samolotu nie znaleziono niebezpiecznych przedmiotów.

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Incydenty w Hiszpanii i Bułgarii

W Hiszpanii operator lotnisk Aena uruchomił protokół awaryjny z powodu zgłoszenia o bombie na pokładzie rejsu Ryanair z Manchesteru do Murcji. Samolot wylądował bez incydentów, a po kontroli przeprowadzonej przez hiszpańską Gwardię Cywilną plan awaryjny odwołano.

W Sofii sprawdzono rejs Wizz Air z Bergamo, który przyleciał do stolicy Bułgarii o 09:10. Dzień wcześniej inny samolot Wizz Air lecący z londyńskiego Luton do Sofii wykonał awaryjne lądowanie w Budapeszcie po zgłoszeniu o bombie. Minister obrony Węgier Romulusz Ruszin-Szendi poinformował, że w powietrze poderwano myśliwce Gripen, które zapewniły bezpieczne lądowanie samolotu pasażerskiego. W niedzielę rejs Austrian Airlines z Tel Awiwu do Wiednia przekierowano do Bułgarii z powodu podobnego zagrożenia; nie znaleziono materiałów wybuchowych.

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