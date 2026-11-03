В Польше аэропорт Варшава-Модлин временно закрывали после сообщения об угрозе взрыва на рейсе польской авиакомпании LOT из лондонского аэропорта Хитроу. Boeing 737 MAX, который первоначально должен был прибыть в варшавский аэропорт имени Шопена, благополучно приземлился в Модлине. Пассажиров эвакуировали, а во время проверки взрывных устройств не обнаружили. Позже аэропорт возобновил работу, сообщает The Local Sweden.

Проверки рейсов в Варшаву

Сообщение о бомбе также поступило в отношении рейса SAS SK751 из Копенгагена в Варшаву. Самолет штатно приземлился в аэропорту имени Шопена, а пассажиры покинули борт. Одну из взлетно-посадочных полос аэропорта закрыли на время проверки самолета, однако взрывчатку на борту не нашли.

Рейс LOT перенаправили в Модлин из-за отдельного сообщения об угрозе. Представитель аэропорта Адам Шабловский заявил AFP, что после эвакуации пассажиров и проверки самолета опасных предметов не обнаружили.

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Инциденты в Испании и Болгарии

В Испании оператор аэропортов Aena активировал экстренный протокол из-за сообщения о бомбе на рейсе Ryanair из Манчестера в Мурсию. Самолет приземлился без инцидентов, а после проверки Гражданской гвардией Испании экстренный план отменили.

В Софии проверили рейс Wizz Air из Бергамо, прибывший в столицу Болгарии в 09:10. Накануне другой самолет Wizz Air, летевший из лондонского Лутона в Софию, совершил вынужденную посадку в Будапеште после сообщения о взрывчатке. Министр обороны Венгрии Ромулус Русзин-Сенди сообщил, что истребители Gripen подняли в воздух и обеспечили безопасную посадку пассажирского самолета. В воскресенье рейс Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену из-за аналогичной угрозы перенаправили в Болгарию; взрывчатку не нашли.

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