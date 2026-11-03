爱沙尼亚下架五款电动滑板车型号——ERR News

在爱沙尼亚，对十家销售商出售的18款电动滑板车型号进行检查后，五款车型被下架，另外两款的销售被暂时叫停。所有受检产品均发现违规问题。

据ERR News报道，此次检查由爱沙尼亚消费者保护和技术监管局（TTJA）于4月至9月开展。

文件问题

最常见的违规问题与文件有关。11辆电动滑板车没有符合性声明，或声明中的信息不完整。

九则关于大功率或高速电动滑板车的销售广告未说明，此类设备不得用于道路交通。还有几种产品缺少爱沙尼亚语使用说明书。

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销售商的行动

在监管程序期间，相关公司为九种产品提供了缺失的说明书或符合性文件，并在必要时澄清了销售广告中的信息。

如果公司无法提交所需文件或纠正缺陷，包括提供使用说明书，销售将被暂停或相关车型将被撤出市场。TTJA强调，销售商对广告中的信息负责，如果个人移动设备的技术特性超过其使用规定的限制，必须明确告知买家。

给买家的建议

监管机构建议买家不仅要关注电动滑板车的价格和技术参数，还应关注产品是否符合要求，以及是否具备必要的信息和文件。

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