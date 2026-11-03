W Estonii po kontroli 18 modeli hulajnóg elektrycznych sprzedawanych przez dziesięciu sprzedawców pięć modeli wycofano ze sprzedaży, a sprzedaż kolejnych dwóch tymczasowo wstrzymano. Naruszenia wykryto we wszystkich skontrolowanych produktach.

Jak informuje ERR News, kontrolę od kwietnia do września przeprowadził estoński Urząd Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych (TTJA).

Problemy z dokumentami

Najczęstsze naruszenia dotyczyły dokumentacji. Dla 11 hulajnóg elektrycznych nie było deklaracji zgodności albo zawarte w niej dane były niepełne.

W dziewięciu ogłoszeniach sprzedaży mocnych lub szybkich hulajnóg elektrycznych nie zamieszczono informacji, że takich urządzeń nie można używać w ruchu drogowym. W przypadku kilku produktów brakowało również instrukcji obsługi w języku estońskim.

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Działania sprzedawców

W trakcie postępowania nadzorczego firmy dostarczyły brakujące instrukcje lub dokumenty zgodności dla dziewięciu produktów, a także w razie potrzeby doprecyzowały informacje w ogłoszeniach sprzedaży.

Sprzedaż wstrzymywano lub modele wycofywano z rynku w przypadkach, gdy firmy nie mogły przedstawić wymaganych dokumentów albo usunąć niedociągnięć, w tym dostarczyć instrukcji obsługi. TTJA podkreślił, że sprzedawca odpowiada za informacje w ogłoszeniach i musi jasno informować kupujących, jeśli parametry techniczne urządzenia transportu osobistego przekraczają limity określone dla jego użytkowania.

Porady dla kupujących

Regulator zalecił kupującym, aby zwracali uwagę nie tylko na cenę i parametry techniczne hulajnogi elektrycznej, lecz także na zgodność produktu z wymogami oraz dostępność niezbędnych informacji i dokumentów.

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