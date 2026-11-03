В Эстонии сняли с продажи пять моделей электросамокатов — ERR News

В Эстонии после проверки 18 моделей электросамокатов, продававшихся у десяти продавцов, пять моделей сняли с продажи, а реализацию еще двух временно приостановили. Нарушения выявили во всех проверенных товарах.

Как сообщает ERR News, проверку с апреля по сентябрь провел Департамент защиты прав потребителей и технического регулирования Эстонии (TTJA).

Проблемы с документами

Наиболее распространенными были нарушения, связанные с документацией. Для 11 электросамокатов не было декларации соответствия либо данные в ней были неполными.

В девяти объявлениях о продаже мощных или скоростных электросамокатов не содержалась информация о том, что такие устройства нельзя использовать в дорожном движении. Для нескольких товаров также отсутствовали инструкции по эксплуатации на эстонском языке.

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Действия продавцов

В ходе надзорного производства компании предоставили недостающие инструкции или документы о соответствии для девяти товаров, а также при необходимости уточнили информацию в объявлениях о продаже.

Продажу приостанавливали или модели изымали с рынка в случаях, когда компании не могли предоставить необходимые документы либо устранить недостатки, в том числе предоставить инструкцию по эксплуатации. TTJA подчеркнуло, что продавец несет ответственность за сведения в объявлениях и должен четко информировать покупателей, если технические характеристики средства персональной мобильности превышают установленные для его использования ограничения.

Советы покупателям

Регулятор рекомендовал покупателям обращать внимание не только на цену и технические параметры электросамоката, но и на соответствие товара требованиям, а также на наличие необходимой информации и документов.

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