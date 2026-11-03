波兰国家安全委员会会议已开始举行，总统卡罗尔·纳夫罗茨基在会上表示，波兰正面临前所未有的局面和严重的宪法危机。他称，总理唐纳德·图斯克政府上周五就宪法法庭采取的行动，导致与会者在前所未有的情况下举行会议。

据Interia报道，纳夫罗茨基表示，波兰正面临具有根本性意义的决定，其影响将持续数十年。他还称，在某些时刻，国家当局必须采取行动并承担全部责任。

会议参与者

参加会议的有总理唐纳德·图斯克、众议院和参议院议长、部分部长，以及议会党团和议员团体的代表。政府发言人亚当·什瓦普卡确认图斯克将出席会议，尽管有人呼吁不要邀请格热戈日·布劳恩的波兰王冠联盟代表。

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国家安全委员会议题

国家安全局局长巴尔托什·格罗德茨基此前表示，会议将讨论当前国家安全问题以及在波兰建设永久性美国军事基地的问题。与此同时，总统发言人表示，委员会不能忽视周五夜间至周六凌晨发生的事件，也不能仅限于讨论美军永久驻扎这一议题。

邀请波兰王冠联盟代表引发了争议。众议院议长弗沃齐米日·恰扎斯蒂和内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基呼吁不要邀请这一政治力量参加会议。总统办公厅代表回应称，波兰王冠联盟的议员能够接触机密信息，并参加众议院闭门会议。

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