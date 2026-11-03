В Польше началось заседание Совета национальной безопасности, на котором президент Кароль Навроцкий заявил о беспрецедентной ситуации и серьезном конституционном кризисе. По его словам, действия правительства премьер-министра Дональда Туска в отношении Конституционного трибунала, предпринятые в прошлую пятницу, привели к тому, что участники встретились в ранее невиданных обстоятельствах.

Как сообщает Interia, Навроцкий заявил, что Польша стоит перед решениями фундаментального значения, последствия которых будут ощущаться десятилетиями. Он также сказал, что в отдельные моменты государственная власть должна действовать и брать на себя полную ответственность.

Участники заседания

Во встрече участвуют премьер-министр Дональд Туск, главы Сейма и Сената, часть министров, а также представители парламентских клубов и депутатских групп. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка подтвердил участие Туска в заседании, несмотря на призывы не приглашать представителей Конфедерации Польской Короны Гжегожа Брауна.

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Глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий ранее сообщал, что заседание будет касаться текущих вопросов национальной безопасности и строительства постоянной американской военной базы в Польше. В то же время пресс-секретарь президента заявил, что Совет не может обойти вниманием события ночи с пятницы на субботу и ограничиться лишь темой постоянного присутствия американских войск.

Приглашение представителей Конфедерации Польской Короны вызвало споры. Глава Сейма Влодзимеж Чажастый и министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский призвали не приглашать эту политическую силу на встречу. Представители президентской канцелярии в ответ отмечали, что депутаты Конфедерации Польской Короны имеют доступ к секретной информации и участвуют в закрытых заседаниях Сейма.

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