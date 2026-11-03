W Polsce rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym prezydent Karol Nawrocki mówił o bezprecedensowej sytuacji i poważnym kryzysie konstytucyjnym. Według niego działania rządu premiera Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego, podjęte w miniony piątek, doprowadziły do tego, że uczestnicy spotkali się w dotąd niespotykanych okolicznościach.

Jak informuje Interia, Nawrocki powiedział, że Polska stoi przed decyzjami o fundamentalnym znaczeniu, które będą miały konsekwencje przez dziesięciolecia. Dodał również, że w określonych momentach władze państwowe muszą działać i brać na siebie pełną odpowiedzialność.

Uczestnicy posiedzenia

W spotkaniu uczestniczą premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, część ministrów, a także przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół poselskich. Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził udział Tuska w posiedzeniu, mimo apeli, by nie zapraszać przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

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Tematy Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki informował wcześniej, że posiedzenie będzie dotyczyć bieżących kwestii bezpieczeństwa narodowego oraz budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jednocześnie rzecznik prezydenta oświadczył, że Rada nie może pominąć wydarzeń z nocy z piątku na sobotę i ograniczyć się wyłącznie do tematu stałej obecności wojsk amerykańskich.

Zaproszenie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej wywołało kontrowersje. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński apelowali, by nie zapraszać tej siły politycznej na spotkanie. Przedstawiciele kancelarii prezydenta odpowiadali, że posłowie Konfederacji Korony Polskiej mają dostęp do informacji niejawnych i uczestniczą w zamkniętych posiedzeniach Sejmu.

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