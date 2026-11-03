Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии, набрав 57,6% голосов. Ее соперник, бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, получил поддержку 39,5% избирателей. По данным Interia, результаты объявила Центральная избирательная комиссия Болгарии. Йотова стала первой женщиной, избранной президентом страны.

Инаугурация избранного президента запланирована на 22 января 2027 года. До выборов Йотова исполняла обязанности главы государства после того, как Румен Радев в январе покинул пост президента, который занимал с 2017 года, чтобы принять участие в парламентских выборах. По информации издания, его коалиция «Прогрессивная Болгария» получила абсолютное большинство на апрельских выборах.

Позиция по России и войне

Во время кампании 62-летняя Йотова заявляла о намерении продолжать политику Радева: сохранять проевропейский курс Болгарии, одновременно стремясь к улучшению отношений с Российской Федерацией — государством-агрессором — и отмене санкций против Москвы.

Она также разделяет позицию Радева относительно войны России против Украины и выступает за ее дипломатическое завершение. Йотова возражала против дальнейшей военной помощи Киеву, аргументируя это тем, что конфликт не имеет военного решения.

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Гюрова поддерживали прозападные реформаторские силы. Он давно заявляет о поддержке Украины, а в марте 2026 года в качестве главы временного правительства подписал с Киевом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Атаки в Черном море

Выборы состоялись на фоне серии атак дронов на торговые суда в Черном море. За последний месяц вблизи болгарского побережья в результате этих нападений погибли по меньшей мере 24 моряка. Оба кандидата осудили атаки.

Основные исполнительные полномочия в Болгарии принадлежат парламенту и правительству. В то же время президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами, может накладывать вето на законы, назначает послов и подписывает международные соглашения. Главу государства избирают всенародным голосованием на пятилетний срок с возможностью одного переизбрания.

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