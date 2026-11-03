伊利亚娜·约托娃在保加利亚总统选举第二轮中获胜，获得57.6%的选票。她的对手、前看守政府总理安德烈·久罗夫获得39.5%的支持。根据Interia报道，保加利亚中央选举委员会公布了结果。约托娃成为该国首位当选总统的女性。

当选总统的就职典礼定于2027年1月22日举行。选举前，在鲁门·拉德夫1月卸任总统职务后，约托娃一直代行国家元首职责。拉德夫自2017年起担任总统，为参加议会选举而辞职。据该媒体报道，他所属的“进步保加利亚”联盟在4月的选举中赢得了绝对多数。

对俄罗斯及战争的立场

竞选期间，62岁的约托娃表示，打算延续拉德夫的政策：维持保加利亚的亲欧洲路线，同时寻求改善与俄罗斯联邦这一侵略国的关系，并取消对莫斯科的制裁。

她还与拉德夫在俄罗斯对乌克兰发动的战争问题上立场一致，主张通过外交手段结束战争。约托娃反对进一步向基辅提供军事援助，理由是这场冲突没有军事解决办法。

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久罗夫得到亲西方改革力量的支持。他长期以来一直表示支持乌克兰，并于2026年3月以临时政府首脑身份与基辅签署了安全合作协议。

黑海袭击

此次选举是在黑海商船遭遇一系列无人机袭击的背景下举行的。过去一个月，保加利亚海岸附近至少有24名海员因这些袭击死亡。两名候选人都谴责了这些袭击。

保加利亚的主要行政权属于议会和政府。与此同时，总统是武装部队总司令，可以否决法律，任命大使并签署国际协议。国家元首由全民投票选举产生，任期五年，可连任一次。

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