Iliana Jotowa wygrała drugą turę wyborów prezydenckich w Bułgarii, zdobywając 57,6 proc. głosów. Jej rywal, były premier rządu technicznego Andrej Giurow, uzyskał 39,5 proc. poparcia. Jak podaje Interia, wyniki ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza Bułgarii. Jotowa została pierwszą kobietą wybraną na prezydentkę kraju.

Inaugurację prezydentki elekt zaplanowano na 22 stycznia 2027 roku. Przed wyborami Jotowa pełniła obowiązki głowy państwa po tym, jak Rumen Radew w styczniu opuścił urząd prezydenta, który sprawował od 2017 roku, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Według publikacji jego koalicja „Postępowa Bułgaria” zdobyła bezwzględną większość w kwietniowych wyborach.

Stanowisko wobec Rosji i wojny

Podczas kampanii 62-letnia Jotowa deklarowała zamiar kontynuowania polityki Radewa: utrzymania proeuropejskiego kursu Bułgarii, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy relacji z Federacją Rosyjską, państwem agresorem, oraz zniesienia sankcji wobec Moskwy.

Podziela również stanowisko Radewa w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie i opowiada się za jej dyplomatycznym zakończeniem. Jotowa sprzeciwiała się dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, argumentując, że konflikt nie ma rozwiązania militarnego.

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Giurowa popierały prozachodnie siły reformatorskie. Od dawna deklaruje on poparcie dla Ukrainy, a w marcu 2026 roku, jako szef rządu tymczasowego, podpisał z Kijowem umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Ataki na Morzu Czarnym

Wybory odbyły się na tle serii ataków dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. W ciągu ostatniego miesiąca w pobliżu bułgarskiego wybrzeża w wyniku tych ataków zginęło co najmniej 24 marynarzy. Obaj kandydaci potępili ataki.

Główne uprawnienia wykonawcze w Bułgarii należą do parlamentu i rządu. Jednocześnie prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, może wetować ustawy, mianuje ambasadorów i podpisuje umowy międzynarodowe. Głowa państwa jest wybierana w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję z możliwością jednej reelekcji.

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