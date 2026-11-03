Іліяна Йотова перемогла на виборах президента Болгарії з 57,6% — Interia

Іліяна Йотова перемогла у другому турі президентських виборів у Болгарії, здобувши 57,6% голосів. Її суперник, колишній прем’єр-міністр технічного уряду Андрей Гюров, отримав 39,5% підтримки. За даними Interia, результати оголосила Центральна виборча комісія Болгарії. Йотова стала першою жінкою, обраною президенткою країни.

Інавгурацію новообраної президентки заплановано на 22 січня 2027 року. До виборів Йотова виконувала обов’язки глави держави після того, як Румен Радев у січні залишив посаду президента, яку обіймав із 2017 року, щоб узяти участь у парламентських виборах. За інформацією видання, на квітневих виборах його коаліція «Прогресивна Болгарія» здобула абсолютну більшість.

Позиція щодо Росії та війни

Під час кампанії 62-річна Йотова заявляла про намір продовжувати політику Радева: зберігати проєвропейський курс Болгарії, водночас прагнучи поліпшення відносин із Російською Федерацією — державою-агресором — та скасування санкцій проти Москви.

Вона також поділяє позицію Радева щодо війни Росії проти України й виступає за її дипломатичне завершення. Йотова заперечувала проти подальшої військової допомоги Києву, аргументуючи це тим, що конфлікт не має воєнного розв’язання.

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Гюрова підтримували прозахідні реформаторські сили. Він давно декларує підтримку України, а в березні 2026 року як глава тимчасового уряду підписав із Києвом угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Атаки на Чорному морі

Вибори відбулися на тлі серії атак дронів на торговельні судна в Чорному морі. За останній місяць поблизу болгарського узбережжя внаслідок цих нападів загинули щонайменше 24 моряки. Обидва кандидати засудили атаки.

Основні виконавчі повноваження в Болгарії належать парламенту та уряду. Водночас президент є головнокомандувачем збройних сил, може накладати вето на закони, призначає послів і підписує міжнародні угоди. Главу держави обирають всенародним голосуванням на п’ятирічний термін із можливістю одного переобрання.

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