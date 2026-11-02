На Конференции ООН по биоразнообразию COP17 в Армении полностью запустили работу вспомогательного органа по статье 8(j) Конвенции о биологическом разнообразии. Он должен усилить роль коренных народов и местных общин в процессе принятия решений в рамках Конвенции. Об этом сообщает Mongabay.

Полномочия органа

Вспомогательный орган по статье 8(j), или SB8J, создали во время саммита по биоразнообразию в Колумбии в 2025 году. Он дает коренным народам и местным общинам возможность консультировать стороны Конвенции, готовить проекты текстов решений и выполнять переданные ему задачи.

В частности, орган будет разрабатывать руководящие принципы по выполнению глобальных природоохранных целей при полноценном участии коренных народов и местных общин. На COP17 делегаты определяли его функции, структуру управления, бюджет и порядок проведения заседаний.

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Компромисс по представительству

Одним из главных вопросов двухнедельных переговоров было представительство коренных народов и местных общин в SB8J. Дискуссия касалась состава сопредседателей органа и дополнительных представителей, которые помогают его руководству выполнять работу.

Участники обсуждали, должно ли представительство основываться на пяти региональных группах ООН или на семи социокультурных регионах коренных народов. В итоге стороны согласились на представительство среди организаций, работающих в странах коренных народов и местных общин, а упоминание о семи социокультурных регионах из текста убрали.

На саммите орган также работал над руководящими принципами для полноценного участия коренных народов и местных общин в достижении целей по восстановлению природы «30 на 30». Отдельно рассматривали обновление терминов, связанных со статьей 8(j), которая касается традиционных знаний, практик и справедливого распределения выгод. Программа работы по этой статье содержит 12 задач для вспомогательного органа. Следующее заседание, посвященное его работе, запланировано на 18–20 ноября 2026 года в Непале.

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