Na Konferencji ONZ ds. różnorodności biologicznej COP17 w Armenii w pełni uruchomiono pracę organu pomocniczego na mocy art. 8(j) Konwencji o różnorodności biologicznej. Ma on wzmocnić rolę ludów tubylczych i społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji w ramach Konwencji. Poinformował o tym Mongabay.

Uprawnienia organu

Organ pomocniczy na mocy art. 8(j), czyli SB8J, utworzono podczas szczytu dotyczącego różnorodności biologicznej w Kolumbii w 2025 roku. Umożliwia on ludom tubylczym i społecznościom lokalnym doradzanie stronom Konwencji, przygotowywanie projektów tekstów decyzji oraz wykonywanie powierzonych mu zadań.

W szczególności organ będzie opracowywać wytyczne dotyczące realizacji globalnych celów ochrony przyrody przy pełnym udziale ludów tubylczych i społeczności lokalnych. Na COP17 delegaci określali jego funkcje, strukturę zarządzania, budżet oraz zasady organizacji posiedzeń.

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Kompromis w sprawie reprezentacji

Jedną z głównych kwestii podczas dwutygodniowych negocjacji była reprezentacja ludów tubylczych i społeczności lokalnych w SB8J. Dyskusja dotyczyła składu współprzewodniczących organu oraz dodatkowych przedstawicieli, którzy pomagają jego kierownictwu wykonywać pracę.

Uczestnicy debatowali, czy reprezentacja powinna opierać się na pięciu grupach regionalnych ONZ, czy na siedmiu regionach społeczno-kulturowych ludów tubylczych. Ostatecznie strony zgodziły się na reprezentację wśród organizacji działających w krajach ludów tubylczych i społeczności lokalnych, a wzmiankę o siedmiu regionach społeczno-kulturowych usunięto z tekstu.

Podczas szczytu organ pracował również nad wytycznymi dotyczącymi pełnego udziału ludów tubylczych i społeczności lokalnych w osiąganiu celów odbudowy przyrody „30 na 30”. Osobno rozpatrywano aktualizację terminów związanych z art. 8(j), który dotyczy tradycyjnej wiedzy, praktyk i sprawiedliwego podziału korzyści. Program prac na mocy tego artykułu zawiera 12 zadań dla organu pomocniczego. Kolejne posiedzenie poświęcone jego pracy zaplanowano na 18–20 listopada 2026 roku w Nepalu.

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