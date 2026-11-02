На COP17 у Вірменії повністю запустили орган за статтею 8(j) — Mongabay

На Конференції ООН з біорізноманіття COP17 у Вірменії повністю запустили роботу допоміжного органу за статтею 8(j) Конвенції про біологічне різноманіття. Він має посилити роль корінних народів і місцевих громад у процесі ухвалення рішень у межах Конвенції. Про це повідомляє Mongabay.

Повноваження органу

Допоміжний орган за статтею 8(j), або SB8J, створили під час саміту з біорізноманіття в Колумбії 2025 року. Він дає корінним народам і місцевим громадам змогу консультувати сторони Конвенції, готувати проєкти текстів рішень і виконувати передані йому завдання.

Зокрема, орган розроблятиме настанови щодо виконання глобальних природоохоронних цілей за повноцінної участі корінних народів і місцевих громад. На COP17 делегати визначали його функції, структуру управління, бюджет і порядок проведення засідань.

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Компроміс щодо представництва

Одним із головних питань двотижневих переговорів було представництво корінних народів і місцевих громад у SB8J. Дискусія стосувалася складу співголів органу та додаткових представників, які допомагають його керівництву виконувати роботу.

Учасники обговорювали, чи має представництво спиратися на п’ять регіональних груп ООН або на сім соціокультурних регіонів корінних народів. Зрештою сторони погодилися на представництво серед організацій, що працюють у країнах корінних народів і місцевих громад, а згадку про сім соціокультурних регіонів із тексту прибрали.

На саміті орган також працював над настановами для повної участі корінних народів і місцевих громад у досягненні цілей із відновлення природи «30 на 30». Окремо розглядали оновлення термінів, пов’язаних зі статтею 8(j), яка стосується традиційних знань, практик і справедливого розподілу вигод. Програма роботи за цією статтею містить 12 завдань для допоміжного органу. Наступне засідання, присвячене його роботі, заплановане на 18–20 листопада 2026 року в Непалі.

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