在亚美尼亚举行的联合国生物多样性大会COP17上，《生物多样性公约》第8(j)条下的附属机构已全面启动运作。该机构旨在加强原住民和地方社区在《公约》框架内决策过程中的作用。据Mongabay报道。

机构权限

第8(j)条下的附属机构，即SB8J，于2025年在哥伦比亚举行的生物多样性峰会上成立。它使原住民和地方社区能够向《公约》缔约方提供咨询、起草决定文本草案，并执行委托给它的任务。

具体而言，该机构将制定有关落实全球自然保护目标的指导方针，并确保原住民和地方社区充分参与。COP17期间，代表们确定了其职能、治理结构、预算以及会议举行程序。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

代表权问题上的妥协

为期两周的谈判中，主要议题之一是原住民和地方社区在SB8J中的代表权。讨论涉及该机构联席主席的组成，以及协助其领导层开展工作的额外代表。

与会者讨论了代表权应以联合国五个区域集团为基础，还是以原住民的七个社会文化区域为基础。最终，各方同意在原住民和地方社区所在国家开展工作的组织中实行代表权，并从文本中删除了对七个社会文化区域的提及。

在峰会上，该机构还就原住民和地方社区充分参与实现“30×30”自然恢复目标制定指导方针。各方还单独审议了与第8(j)条相关术语的更新，该条涉及传统知识、实践以及公平分享惠益。该条下的工作计划包含交由附属机构完成的12项任务。下一次专门讨论其工作的会议计划于2026年11月18日至20日在尼泊尔举行。

关注我们在