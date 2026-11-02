W Niemczech była federalna minister pracy i była przewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Bärbel Bas oświadczyła, że w środowisku politycznym brakuje człowieczeństwa. W pierwszym wywiadzie po rezygnacji powiedziała również, że czuła się niewystarczająco wspierana, także we własnej partii.

Rezygnacja po stracie

Jak informuje Der Spiegel, pod koniec września zmarła chora na raka pasierbica Bas, z którą była blisko przez wiele lat. Podczas opieki nad nią w hospicjum polityczka zrozumiała, że traci siły.

Według Bas potrzebowała czasu, jednak praca na najwyższych stanowiskach politycznych nie dawała takiej możliwości. Nie mogła skupić się na sprawach służbowych i politycznych oraz zdawała sobie sprawę, że nie będzie mogła od razu wrócić do pracy. O rezygnacji ze stanowisk poinformowała 12 października. Jednocześnie 58-letnia Bas zachowała mandat posłanki do Bundestagu z okręgu Duisburg I.

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Zarzuty wobec partnerów koalicyjnych i SPD

Bas skrytykowała, jej zdaniem, rozpowszechnioną w polityce „kulturę milczenia”. Oświadczyła, że o długotrwałych chorobach ludzi niemal się tam nie mówi, ponieważ nikt nie chce sprawiać wrażenia słabego w surowym środowisku politycznym.

Była minister poinformowała również o atakach ze strony partnera koalicyjnego — bloku CDU/CSU — w trudnym dla niej okresie osobistym. Jednocześnie powiedziała, że gdyby wiedziała, jaką skalę przybierze spór koalicyjny po jej krytyce, sformułowałaby ją inaczej.

Według Bas poinformowała kanclerza Friedricha Merza o swojej prywatnej sytuacji i skarżyła się na ataki ze strony jego partii. Merz zapewnił ją, że zajmie się tą sprawą, jednak w ocenie polityczki nie przyniosło to rezultatu. Bas powiedziała także, że chciałaby większego wsparcia ze strony SPD, gdzie krytyka pod jej adresem pojawiała się już latem. Nie rozmawiała z Merzem o swojej rezygnacji: kanclerza poinformował o niej współprzewodniczący SPD Lars Klingbeil.

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