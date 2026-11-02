法国学生抗议以较小规模恢复——《塞浦路斯邮报》

法国高中学生的抗议活动在两周假期后于周一恢复，但规模远小于前几周。学生仅试图封锁巴黎、马赛和雷恩的少数几所高中，《塞浦路斯邮报》报道。

封锁行动变得零星

假期前，抗议者封锁了法国3,000多所高中中的数百所。这场始于9月巴黎郊区的运动蔓延至全国，并超出了教育议题的范围：抗议者还提出了生活成本问题。工会成员和活动人士加入了行动，抗议有时升级为暴力事件。

教育部长爱德华·热弗雷表示，目前的封锁尝试性质极其有限，仅涉及个别学校。他强调，抗议是被允许的，但阻碍进入学校是违法的。电视画面显示，警察出现在高中附近，但没有配备完整的防暴装备。

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学生诉求与政府提议

学生要求维修老旧学校、增加教师数量和高等教育机构的名额，并取消他们认为在社会层面不公平的大学录取制度。

上周，热弗雷提议将每班学生人数限制在28人，为学校翻新拨款40亿欧元，增加1.5万个高等教育名额，并在2028年前实行新的录取制度。高中生代表表示，这些提议不足够，因此抗议将继续。

上个月，法国多个城市的示威活动升级为与警方的冲突和骚乱，期间商店遭到抢劫。

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