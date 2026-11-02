Во Франции в понедельник после двухнедельных каникул возобновились протесты учащихся старших классов, однако они были значительно меньше, чем в предыдущие недели. Учащиеся попытались заблокировать лишь несколько лицеев в Париже, Марселе и Ренне, сообщает Cyprus Mail.

Блокады стали единичными

Перед каникулами участники протестов блокировали сотни из более чем 3 тысяч французских лицеев. Движение, начавшееся в сентябре в пригородах Парижа, распространилось по стране и вышло за рамки образовательной тематики: протестующие также поднимали вопрос стоимости жизни. К акциям присоединялись профсоюзные деятели и активисты, а иногда они перерастали в насилие.

Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что нынешние попытки блокад носят крайне ограниченный характер и касаются лишь отдельных учреждений. Он подчеркнул, что протесты разрешены, однако препятствование доступу в школы является незаконным. На телевизионных кадрах возле лицеев присутствовали полицейские, но без полного снаряжения для разгона массовых беспорядков.

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Требования учащихся и предложения правительства

Учащиеся требуют ремонта устаревших школ, увеличения числа учителей и мест в учреждениях высшего образования, а также отмены системы поступления в университеты, которую они считают социально несправедливой.

На прошлой неделе Жеффре предложил ограничить число учащихся в классах до 28, выделить 4 млрд евро на обновление школ, создать 15 тысяч новых мест в высшем образовании и к 2028 году внедрить новую систему поступления. Представители старшеклассников заявили, что этих предложений недостаточно, поэтому протесты будут продолжаться.

В прошлом месяце в нескольких французских городах акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки, во время которых грабили магазины.

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