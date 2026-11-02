波兰武装部队总参谋部在波兰发出警告称，抗议或示威可能是敌对行动的一部分。正如RMF24报道，军方注意到“人工草根运动”现象——这是一种社会操纵手段，某项倡议看似自发且由公民发起，但实际上可能是经过策划的。

人工草根运动的机制

根据总参谋部的说明，敌对机构可能首先识别社会中引发紧张局势的话题和问题。随后，争议双方的情绪可能通过“水军农场”、机器人和社交媒体上的协同账号被煽动。

人工草根运动可能表现为看似基层公民倡议的抗议或示威。此类行动还可能包括互联网上的虚假信息帖子，这些帖子看起来像是由公民创建的，但可能由机器人、“水军”或借助人工智能传播。

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根据波兰军方的描述，下一阶段可能是旨在让人们走上街头的行动。如果骚乱开始，媒体和互联网上的信息行动可能迅速传播有关混乱的消息。活动参与者可能并未意识到，他们被用于与其参加抗议的目的不同的目标。

协同活动的迹象

总参谋部列举的煽动骚乱可能目标包括：使紧急服务超负荷运转、削弱公民的安全感、造成当局决策危机并瘫痪其行动。此类行动也可能旨在影响公众舆论和政治，或迫使作出地缘政治让步。

军方建议关注表达观点时是否伴随言语或肢体暴力，或是否有煽动此类暴力的呼吁。他们列举的互联网协同活动可能迹象包括：突然大量出现内容相似的示威呼吁、相似或复制的评论、重复相同口号，以及没有活动记录的新账号。

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